LES PRINTANIÈRES – Péret, 18 mai 2025 07:00, Péret.

Hérault

LES PRINTANIÈRES Chemin du Peyral Péret Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Marché sur le thème de la nature. De nombreux exposants locaux seront présents pour vous proposer des créations artisanales faites main, tous réunis autour du thème de la nature.

Marché sur le thème de la nature. De nombreux exposants locaux seront présents pour vous proposer des créations artisanales faites main, tous réunis autour du thème de la nature.

Animations et activités

9h à 11h Balade ornithologique

10h et 15h Séance de bols tibétains avec une professionnelle (prévoir tapis et couverture)

14h à 16h Atelier « bombes de graines »

Stand pédagogique sur la vie des abeilles

Restauration sur place des artisans cuisineront des plats faits maison pour le repas du midi. Vous pourrez également déguster et acheter du vin et de la bière.

Buvette ouverte toute la journée, tenue par l’association Les Jardins Familiaux de Péret. .

Chemin du Peyral

Péret 34800 Hérault Occitanie +33 6 60 02 11 09 lesjardinsfamiliaux.deperet@gmail.com

English :

Nature-themed market. Numerous local exhibitors will be on hand to offer handmade crafts, all united around the theme of nature.

German :

Markt zum Thema Natur. Zahlreiche lokale Aussteller werden anwesend sein, um Ihnen handgefertigte handwerkliche Kreationen anzubieten, die sich alle um das Thema Natur versammeln.

Italiano :

Mercato a tema naturale. Una serie di bancarelle locali saranno a disposizione per offrire prodotti artigianali, tutti basati sul tema della natura.

Espanol :

Mercado temático sobre la naturaleza. Numerosos puestos locales ofrecerán artesanía hecha a mano en torno al tema de la naturaleza.

L’événement LES PRINTANIÈRES Péret a été mis à jour le 2025-05-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS