Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape Place de la Renaissance Châteauneuf-du-Pape vendredi 10 avril 2026.
Place de la Renaissance Avenue Baron Leroy Châteauneuf-du-Pape Vaucluse
Tarif : 12 EUR
Début : 2026-04-10 16:00:00
fin : 2026-04-10 21:00:00
2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12
Chers amateurs de Châteauneuf-du-Pape !
Ne manquez pas la 15ème édition spéciale anniversaire des Printemps de Châteauneuf-du-Pape du 10 au 12 avril 2026.
Un salon exceptionnel placé sous le signe des 90 ans des premières A.O.C françaises
.
Place de la Renaissance Avenue Baron Leroy Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 83 71 08 accueil.chateauneufdupape@paysdorange.com
English : Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape
Dear Châteauneuf-du-Pape lovers!
Don’t miss the 15th edition of the not-to-be-missed Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape wine fair on 10, 11 & 12 April .
