Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape Place de la Renaissance Châteauneuf-du-Pape

Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape

Place de la Renaissance Avenue Baron Leroy Châteauneuf-du-Pape Vaucluse

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 16:00:00

fin : 2026-04-10 21:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Chers amateurs de Châteauneuf-du-Pape !

Ne manquez pas la 15ème édition spéciale anniversaire des Printemps de Châteauneuf-du-Pape du 10 au 12 avril 2026.

Un salon exceptionnel placé sous le signe des 90 ans des premières A.O.C françaises

.

Place de la Renaissance Avenue Baron Leroy Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 83 71 08 accueil.chateauneufdupape@paysdorange.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape

Dear Châteauneuf-du-Pape lovers!

Don’t miss the 15th edition of the not-to-be-missed Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape wine fair on 10, 11 & 12 April .

L’événement Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf-du-Pape a été mis à jour le 2026-01-20 par Pays d’Orange en Provence Tourisme