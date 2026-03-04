Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape, Salle Dufays, Châteauneuf-du-Pape, Châteauneuf-du-Pape

Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape 10 – 12 avril Salle Dufays, Châteauneuf-du-Pape Vaucluse

Entrée payante : 12€ avec verre sérigraphié offert

Début : 2026-04-10T15:00:00+02:00 – 2026-04-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T10:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00

Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape sont un rendez-vous incontournable autour de l’appellation, réunissant vignerons, amateurs de vin et passionnés de gastronomie. La prochaine édition se déroulera sur trois jours et proposera un programme riche et convivial.

À l’honneur cette année :

Les 90 ans des premières AOC, célébrés lors de masterclass exclusives qui retracent l’histoire et le savoir-faire des vignerons.

Des ateliers thématiques, permettant de découvrir différentes expériences autour du vin : Atelier Vieux Millésimes, Atelier Géo-Sensoriel animé par Georges Truc, Atelier Mets & Vins avec Éric Sapet

Le Before des Printemps, une soirée conviviale le vendredi soir pour lancer les festivités avant l’ouverture officielle.

L’événement offre également des dégustations avec plus de 100 domaines représentés, accompagnées d’une sélection de produits gastronomiques de qualité, pour une expérience gustative complète et conviviale.

Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape combinent découverte, savoir-faire et plaisir, faisant de chaque édition un moment unique pour célébrer l’excellence de l’appellation et la richesse du terroir.

Salle Dufays, Châteauneuf-du-Pape 3 avenue Baron Le Roy Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Accès par le bas de la place de la Renaissance (via la rue des Consuls)

Parking à proximité

Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape

