Les Printemps de Terra

Route d’Epinard BP 80 609 Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Les printemps de Terra sont de retour les 29 et 30 mars.

Au programme rencontre avec les spécialistes du végétal et les artisans locaux pour faire découvrir toutes les facettes du végétal, animations par dizaine, vente dédiée aux plantes d’intérieur… .

Route d’Epinard BP 80 609 Angers 49106 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 25 00 00 contact@terrabotanica.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Printemps de Terra Angers a été mis à jour le 2025-11-14 par Destination Angers