Les printemps d’Ostara, au Domaine Damiens Aydie

Les printemps d’Ostara, au Domaine Damiens

Place de l’église Aydie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Le printemps approche et avec lui le retour de la lumière, des premières fleurs… et de nos cuvées Ostara. Ostara, c’est la déesse du printemps, du renouveau des énergies sur terre…

Venez célébrer son arrivée lors d’une soirée au chai !

Au programme dégustation, musique live et food-truck (canard). .

Place de l’église Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 46 13 49 domainedamiens64@gmail.com

