Flourens

LES PRINTEMPS DU LAC

HALLE DE FLOURENS Flourens Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Dans un cadre naturel et vivant, la musique entre en dialogue avec le patrimoine, tissant un lien entre les lieux et les sons.

Ce festival s’ouvre sur une proposition artistique originale où la comédienne Julie Depardieu et le pianiste Nathanaël Gouin mêlent théâtre et musique dans un duo sensible. La soirée se prolonge avec l’Orchestre Symphonique OUT Toulouse autour du thème évocateur de la musique de cinéma. La programmation du samedi se fait sous la halle de Florens.

Le dimanche, au bord du lac, la compagnie En Clé de Joie propose un conte musical poétique pour tous, suivi du spectacle solo énergique de Monsieur Tristan. Enfin, le festival s’achève avec l’Ensemble Les Sacqueboutiers, offrant un voyage musical virtuose et vivant.

Entre les concerts, profitez d’un espace de restauration avec des produits locaux et faits maison, ainsi que d’une buvette.

Vous pourrez également vous installer pour un pique-nique ou vous promener au bord du lac, pour prolonger la journée dans une ambiance conviviale et détendue.

En cas de pluie, le festival se replie dans la salle des fêtes de Flourens. .

HALLE DE FLOURENS Flourens 31130 Haute-Garonne Occitanie eclatsdart31@gmail.com

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English :

In a natural, living setting, music enters into a dialogue with heritage, weaving a link between places and sounds.

L’événement LES PRINTEMPS DU LAC Flourens a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE