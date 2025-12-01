Les producteurs locaux en fête à Saintes Salle de la Récluse Saintes
Les producteurs locaux en fête à Saintes Salle de la Récluse Saintes vendredi 19 décembre 2025.
Les producteurs locaux en fête à Saintes
Salle de la Récluse 58 rue Rabelais Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
L’association Courts Circuits invite ses producteurs locaux pour un temps de vente directe ouvert à toutes et tous. Seront proposés essentiellement des produits alimentaires bio, ou proches du bio, à consommer ou à offrir à l’occasion des fêtes.
Salle de la Récluse 58 rue Rabelais Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine secretariat@courts-circuits.fr
English :
The Courts Circuits association invites its local producers to a direct sales event open to all. Mainly organic or near-organic food products will be on offer, for consumption or gift-giving during the festive season.
