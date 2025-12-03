LES PRODUCTEURS – THEATRE DE PARIS Paris

LES PRODUCTEURS Début : 2026-02-01 à 16:00. Tarif : – euros.

LES PRODUCTEURS mis en scène par ALEXIS MICHALIKAvec FLORENT PEYRE et ALEXANDRE FAITROUNISuccès, prolongations pour « Les Producteurs » au Théâtre de ParisAprès 2 saisons triomphales de 2021 à 2023 au Théâtre de Paris, 350 000 spectateurs et 2 Molières, la délirante comédie musicale « Les Producteurs » de Mel Brooks, mis en scène par Alexis Michalik, refait Führer au Théâtre de Paris. Ridiculement hilarant, le spectacle le plus drôle de Paris est prolongé en 2026 !Avec douze Tony Awards au compteur, « Les Producteurs » est LA comédie musicale de Broadway la plus primée ! Créé en 2001 et resté à l’affiche pendant six ans, ce spectacle est l’adaptation sur scène du film, réalisé par Mel Brooks en 1967, devenu un monument du cinéma comique et satirique.Osé, irrévérencieux, drôle et particulièrement déjanté, le spectacle est porté par une troupe de 16 artistes et 7 musiciens.« Espérez le meilleur, attendez-vous au pire. »Mel BrooksL’histoire :Un producteur de Broadway au bord de la faillite imagine une arnaque à l’assurance en montant « Des Fleurs pour Hitler » la pire comédie musicale, sur le pire scénario, dirigée par le pire metteur en scène avec le pire casting qu’on puisse imaginer.Les choses se compliquent lorsque le flop espéré devient un succès inopiné…« Un triomphe » Quotidien«?Une référence de satire iconoclaste?» W9 « Un remède contre la morosité ambiante » France 2 – Télématin« Un grand moment de burlesque et de rire » – France Info« On rit aux éclats » – ELLEPREVIEW – Les séances du 25, 26, 27 et 28 septembre 2025 sont des avant-premières (PREVIEW). Ces dernières permettent aux créateurs et à la troupe d’affiner le spectacle en public. La représentation est susceptible d’être interrompue à tout moment par le metteur en scène ou la production pour des raisons artistiques ou techniques. Un tarif moins élevé est par conséquent appliqué pour ces séances particulières.THE PRODUCERS : Le Musical de Mel BrooksLivret de Mel Brooks et Thomas MeehanMusique et paroles de Mel BrooksMise en scène et chorégraphie originales de Susan StromanPar accord spécial de Studio Canal Pour Tout public de 12 ans jusqu’à 90 ans Chers spectateurs, Par mesure de sécurité, La Direction du Théâtre de Paris vous informe que les vestiaires n’acceptent que les vestes, manteaux, parapluies, petits sacs et casques de vélos / motos. Toute personne se présentant avec un bagage (sac à dos, valise) aux dimensions supérieures à 40x30x15 cm se verra refuser l’accès au Théâtre. Par ailleurs, ni les batteries de vélo, ni les trottinettes ne pourront être acceptés. Nous vous remercions de votre compréhension,Attention – Toute commande est définitive. Ni échange, ni remboursement.

THEATRE DE PARIS 15 Rue Blanche 75009 Paris 75