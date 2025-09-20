Les professionnels du musée révèlent leurs secrets ! Louvre-Lens Lens

Les professionnels du musée révèlent leurs secrets ! 20 et 21 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Rencontre

Au quotidien, une équipe de professionnels aux formations complémentaires imagine des programmations d’activités, crée des ateliers, ou conçoit des supports de médiation, parfois des mois en amont. Elle travaille main dans la main avec les équipes de conservation et de régie des œuvres. Retrouvez-les dans le hall pour discuter avec eux de ces métiers passionnants. De petits défis vous attendent !

Pour tous

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30

En accès libre

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d´accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

