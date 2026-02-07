Les profs font leur cinéma Concert des professeurs Route des écoles Rognonas
Les profs font leur cinéma Concert des professeurs Route des écoles Rognonas jeudi 9 avril 2026.
Les profs font leur cinéma Concert des professeurs
Jeudi 9 avril 2026 à partir de 19h. Route des écoles Maison des Jeunes et de la Culture MJC Rognonas Bouches-du-Rhône
L’École de musique Claude Debussy vous invite à une soirée musicale placée sous le signe du cinéma et des dessins animés Jeudi 9 avril 2026 à 19h à la MJC de Rognonas.
Les professeurs de l’école monteront sur scène pour un concert original autour des musiques emblématiques du grand écran. À travers différents instruments, ils vous feront voyager dans l’univers du cinéma et de l’animation, entre thèmes célèbres et découvertes musicales.
Un moment convivial et ouvert à tous pour découvrir ou redécouvrir les instruments de l’école de musique à travers les plus belles musiques de films.
Concert tout public entrée libre.
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée musicale pleine d’images… et de musique ! .
Route des écoles Maison des Jeunes et de la Culture MJC Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 87 21
English :
The Claude Debussy School of Music invites you to a musical evening inspired by cinema and cartoons: Thursday April 9, 2026 at 7pm at the MJC in Rognonas.
