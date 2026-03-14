Les projections de L’Institut de l’Image Cinéma hongrois ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Les projections de L’Institut de l’Image Cinéma hongrois

Du 01/04 au 03/05/2026. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-01

La programmation se délocalise à l’ESAAix, rue Émile Tavan, pendant les travaux de la bibliothèque Méjanes. L’amphithéâtre de l’École a été aménagé afin d’y organiser des séances de cinéma dans les meilleures conditions possibles.

En collaboration avec la ville jumelée d’Aix-en-Provence, Pécs (Hongrie), la Biennale d’Aix célèbre les 120 ans de la naissance de Victor Vasarely et les 50 ans du Centre architectonique de la Fondation Vasarely.

À cette occasion l’Institut de l’image met à l’honneur, en partenariat avec l’Institut Liszt, Centre culturel hongrois de Paris, les grands cinéastes hongrois (István Szabó, Miklós Jancsó, Béla Tarr), ainsi que les grandes réalisatrices, comme toujours oubliées par l’histoire (Judit Elek, Márta Mészáros, Ildikó Enyedi). Grâce à l’Institut national du film de Hongrie nous pourrons proposer des films rares sur grand écran, accompagnés par des spécialistes du cinéma hongrois et d’Europe centrale, ainsi qu’une rencontre autour d’un état des lieux du cinéma hongrois.

Nous programmerons également en sortie nationale le 1er avril le dernier film d’Ildikó Enyedi, Silent Friend, avec Tony Leung Chiu-wai et Léa Seydoux.



● Les Sans-Espoir Szegénylegények (Hongrie, 1965) 1h34 de Miklós Jancsó avec János Görbe, Tibor Molnár, Zoltán Latinovits…

Présenté par György Ráduly, directeur des Archives de l’Institut national du film de Hongrie vendredi 17 avril à 20h30

Autre séance dimanche 5 avril à 14h30



● Adoption Örökbefogadás (Hongrie, 1975) 1h24 de Márta Mészáros avec Katalin Berek, Gyöngyvér Vígh, Péter Fried…

Présenté par Mathieu Lericq et suivi d’une discussion vendredi 10 avril à 20h (en partenariat avec Le Collectif 50/50)

Autres séances jeudi 2 avril à 14h, dimanche 19 à 17h30, vendredi 24 à 14h, jeudi 30 à 16h10



● Neuf mois Kilenc hónap (Hongrie, 1976) 1h30 de Márta Mészáros avec Jan Nowicki, Lili Monori, Djoko Rosić…

Présenté par Mathieu Lericq et suivi d’une discussion samedi 11 avril à 14h

Autres séances jeudi 2 avril à 16h, vendredi 17 à 16h10, samedi 25 à 20h, jeudi 30 à 18h



● Elles deux Ők ketten (Hongrie, 1977) 1h32 de Márta Mészáros avec Marina Vlady, Lili Monori, Jan Nowicki…

Vendredi 3 avril à 17h, samedi 11 à 17h15, jeudi 16 à 14h30, vendredi 24 à 18h10, samedi 2 mai à 20h15



● Peut-être demain Majd holnap (Hongrie, 1980) 1h45 de Judit Elek avec Judit Meszléry, Andor Lukáts, Eszter Szakács…

Présenté par Joël Chapron et suivi d’une discussion samedi 18 avril à 14h30

Autres séances jeudi 2 avril à 20h15, dimanche 12 à 17h15, vendredi 24 à 16h, dimanche 3 mai à 14h30



● Colonel Redl Oberst Redl (Hongrie/All., 1985) 2h24 de István Szabó avec Klaus Maria Brandauer, Hans Christian Blech, Armin Mueller-Stahl…

Samedi 11 avril à 19h15, dimanche 26 à 14h30



Crépuscule Szürkület (Hongrie, 1990) 1h40 de György Fehér avec Péter Haumann, János Derzsi, Gyula Pauer…

Jeudi 2 avril à 18h, vendredi 17 à 14h, samedi 18 à 20h15, dimanche 26 à 17h30, jeudi 30 à 14h



Les Harmonies Werckmeister Werckmeister harmóniák (Hongrie/All./Fr./It., 2000) 2h25 de Béla Tarr avec Lars Rudolph, Peter Fitz, Hanna Schygulla…

Vendredi 10 avril à 14h, jeudi 23 à 14h, jeudi 30 à 20h, samedi 2 mai à 17h15



● Corps et âme Testről és lélekről (Hongrie, 2017) 1h56 de Ildikó Enyedi avec Géza Morcsányi, Alexandra Borbély et Zoltán Schneider…

Présenté par Joël Chapron samedi 18 avril à 17h30

Autres séances jeudi 9 avril à 20h30, samedi 25 à 14h30, vendredi 1er mai à 17h30



Silent Friend (Hongrie/All./Fr., 2026) 2h27 (en sortie nationale) de Ildikó Enyedi avec Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux …

Mercredi 1er avril à 20h30, vendredi 3 à 14h, dimanche 5 à 16h40, jeudi 9 à 14h30, vendredi 10 à 17h, jeudi 16 à 19h30, dimanche 19 à 14h30, jeudi 23 à 17h, samedi 25 à 17h, vendredi 1er mai à 20h, dimanche 3 mai à 16h45



Les invités

● Joël Chapron, spécialiste des cinématographies d’Europe centrale et orientale, et plus particulièrement de celles de l’ex-Union soviétique, interprète et traducteur de russe.

● György Ráduly, directeur des Archives du film au sein de l’Institut national, où il pilote le projet de développement et de modernisation de l’institution, directeur de la Division de préservation du film et de technologie et responsable de la modernisation du NFI FilmLab. Il est fondateur et directeur du Budapest Classics Film Marathon et Vice-Secrétaire Générale de la FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film).

● Mathieu Lericq, maître de conférences en études cinématographiques à l’Université Lumière Lyon 2, spécialiste des cinématographies d’Europe centrale et orientale, critique. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The program was relocated to ESAAix, rue Émile Tavan, during work on the Méjanes library. The school’s amphitheatre has been converted to provide the best possible conditions for film screenings.

L’événement Les projections de L’Institut de l’Image Cinéma hongrois Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence