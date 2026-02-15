Les projections de L’Institut de l’Image Cinéma japonais, années 60 ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Les projections de L’Institut de l’Image Cinéma japonais, années 60

La programmation se délocalise à l’ESAAix, rue Émile Tavan, pendant les travaux de la bibliothèque Méjanes. L’amphithéâtre de l’École a été aménagé afin d’y organiser des séances de cinéma dans les meilleures conditions possibles.

Japon, années 1960 alors que la Nouvelle vague emporte tout sur son passage, avec des films à petit budget tournés à l’énergie, les grands studios sont obligés de réagir. Et s’il était temps, pour eux, d’entrer dans la modernité ? Les cinéastes des majors vont profiter du vent de liberté qui se lève sur le pays pour se montrer vraiment audacieux. Ainsi, les films de Yasuzo Masumura vont avoir le goût de soufre, ceux de Kenji Misumi vont être d’une surprenante beauté formelle, ceux de Seijun Suzuki vont ruer dans les brancards, et les films de yakuza vont dorénavant se conjuguer au féminin. Quant à Kwaidan, il va revisiter le film de fantôme avec une maestria picturale stupéfiante. Le meilleur du cinéma japonais des années 1960, c’est aussi celui des grands auteurs de studio.





● La Femme de Seisaku Seisaku no tsuma (Jap., 1965) 1h33 de Yasuzo Masumura avec Takahiro Tamura, Ayako Wakao, Nobuo Chiba…

Jeudi 5 mars à 14h, samedi 7 à 16h30, vendredi 13 à 18h, jeudi 19 à 20h45, samedi 28 à 14h30



● L’Ange rouge Akai tenshi (Jap., 1966) 1h35 de Yasuzo Masumura avec Ayako Wakao, Shinsuke Ashida, Yūsuke Kawazu… Suivi d’une discussion avec Pascal-Alex Vincent samedi 21 mars à 14h30

Autres séances vendredi 6 à 20h, vendredi 13 à 16h, jeudi 26 à 16h, dimanche 29 à 14h30



● Tatouage Irezumi (Jap., 1966) 1h26 de Yasuzo Masumura avec Ayako Wakao, Akio Hasegawa, Gaku Yamamoto…

Jeudi 5 mars à 16h, samedi 7 à 18h30, dimanche 15 à 14h30, vendredi 20 à 20h, vendredi 27 à 18h



● La Bête aveugle Moju (Jap., 1969) 1h39 de Yasuzo Masumura avec Eiji Funakoshi, Mako Midori, Noriko Sengoku… Interdit de 16 ans

Jeudi 5 mars à 18h, samedi 7 à 20h30, samedi 14 à 16h30, vendredi 20 à 17h50, vendredi 27 à 20h



● Tuer ! Kiru (Jap., 1962) 1h11 de Kenji Misumi avec Shiho Fujimura, Mayumi Nagisa, Raizō Ichikawa…

Vendredi 6 mars à 14h30, jeudi 12 à 16h, samedi 14 à 18h40, dimanche 22 à 18h15, samedi 28 à 20h30



● Le Sabre Ken (Jap., 1964) 1h34 de Kenji Misumi, d’après Mishima avec Raizō Ichikawa, Yūsuke Kawazu, Hisaya Morishige…

Présenté par Pascal-Alex Vincent samedi 21 mars à 17h30. Autres séances vendredi 6 à 16h10, vendredi 13 à 14h, jeudi 26 à 20h30



● La Lame diabolique Ken ki (Jap., 1965) 1h23 de Kenji Misumi avec Raizō Ichikawa, Michiko Sugata, Kei Satō…

Vendredi 6 mars à 18h10, jeudi 12 à 14h, jeudi 19 à 16h, samedi 21 à 20h, vendredi 27 à 16h



● Carmen de Kawachi Kawachi Karumen (Jap., 1966) 1h29 de Seijun Suzuki avec Yumiko Nogawa, Koji Wada, Tamio Kawachi…

Jeudi 12 mars à 20h30, samedi 14 à 14h30, vendredi 20 à 16h, jeudi 26 à 14h, dimanche 29 à 16h30



● Lady Yakuza La Pivoine rouge Hibotan bakuto (Jap., 1968) 1h38 de Kosaku Yamashita avec Junko Fuji, Ken Takakura, Tomisaburo Wakayama…

Dimanche 8 mars à 14h30, vendredi 13 à 20h, jeudi 19 à 14h, samedi 28 à 16h30



● Lady Yakuza Le Jeu des fleurs Hibotan bakuto: Hanafuda shōbu (Jap., 1969) 1h38 de Kato Tai avec Junko Fuji, Ken Takakura, Kanjuro Arashi…

Dimanche 8 mars à 16h45, samedi 14 à 20h15, vendredi 27 à 14h, samedi 28 à 18h30



● Kwaïdan (Jap., 1964) 3h de Masaki Kobayashi avec Michiyo Aratama, Tatsuya Nakadai, Takashi Shimura…

En avant-première (ressortie en juillet), séance unique dimanche 22 mars à 14h30 présentée par Pascal-Alex Vincent. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The program was relocated to ESAAix, rue Émile Tavan, during work on the Méjanes library. The school’s amphitheatre has been converted to provide the best possible conditions for film screenings.

