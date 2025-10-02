Les projections de L’Institut de l’Image Claude Chabrol première vague (1958-1973) Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

Du 02/10 au 02/11/2025. Rue Emile Tavan ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 EUR

Date :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-02

La programmation se délocalise à l’ESAAix, rue Émile Tavan, pendant les travaux de la bibliothèque Méjanes. L’amphithéâtre de l’École a été aménagé afin d’y organiser des séances de cinéma dans les meilleures conditions possibles.

Claude Chabrol est un cinéaste à la fois célèbre et méconnu. Il fut, jusqu’à sa disparition en septembre 2010, un personnage public pendant un demi-siècle et il a, de lui-même, façonné un portrait de bon vivant gourmand, joyeux ou sarcastique. Il a attiré dans les salles françaises près de cinquante millions de spectateurs ils ne sont pas nombreux à pouvoir en dire autant. Pourtant, son œuvre proliférante cinquante-sept films, vingt-trois téléfilms n’a jamais permis à Chabrol d’entrer au Panthéon culturel du cinéma français. Aucun César, aucun prix au Festival de Cannes. Il faut donc redécouvrir Chabrol, immense metteur en scène, auteur d’une œuvre, bien sûr inégale, mais beaucoup plus profonde et cohérente que sa réputation n’a bien voulu la dire.



● Le Beau Serge (Fr., 1958) 1h37 de Claude Chabrol avec Jean-Claude Brialy, Gérard Blain, Bernadette Lafont…

Jeudi 2 octobre à 14h, jeudi 16 à 18h40, dimanche 19 à 16h30, mercredi 29 à 20h15, samedi 1er novembre à 16h40



● Les Cousins (Fr., 1959) 1h50 de Claude Chabrol avec Jean-Claude Brialy, Gérard Blain, Juliette Mayniel…

Jeudi 2 octobre à 18h15, vendredi 17 à 20h30, vendredi 24 à 14h, dimanche 26 à 16h30, samedi 1er novembre à 18h40



● Les Bonnes femmes (Fr., 1960) 1h44 de Claude Chabrol avec Bernadette Lafont, Stéphane Audran, Clotilde Joano, Lucile Saint-Simon…

Jeudi 2 octobre à 16h, vendredi 17 à 16h10, mercredi 22 à 20h45, jeudi 23 à 18h15, samedi 1er novembre à 20h45



● Les Biches (Fr., 1968) 1h40 de Claude Chabrol avec Jean-Louis Trintignant, Stéphane Audran, Jacqueline Sassard…

Jeudi 2 octobre à 20h30, vendredi 17 à 14h, mercredi 22 à 18h40, vendredi 24 à 16h15, dimanche 2 novembre à 14h30



● La Femme infidèle (Fr., 1969) 1h35 de Claude Chabrol avec Stéphane Audran, Michel Bouquet, Maurice Ronet…

Vendredi 3 octobre à 17h50, samedi 4 à 14h30, jeudi 9 à 16h, dimanche 19 à 14h30, samedi 25 à 20h30, mercredi 29 à 16h



● Que la bête meure (Fr., 1969) 1h48 de Claude Chabrol avec Michel Duchaussoy, Jean Yanne, Caroline Cellier…

Samedi 4 octobre à 16h30, suivi d’une discussion avec Cécile Maistre-Chabrol, fille et collaboratrice de Claude Chabrol (avec le soutien des Écrans du sud)

Autres séances samedi 18 à 18h30, jeudi 23 à 14h, vendredi 24 à 20h30, mercredi 29 à 18h, dimanche 2 novembre à 16h40



● Le Boucher (Fr., 1970) 1h30 de Claude Chabrol avec Stéphane Audran, Jean Yanne, Roger Rudel…

Vendredi 3 octobre à 14h, jeudi 9 à 14h, samedi 18 à 20h45, jeudi 23 à 16h15, dimanche 26 à 14h30, jeudi 30 à 18h



● La Rupture (Fr., 1970) 2h04 de Claude Chabrol avec Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, Michel Bouquet, Jean-Pierre Drouot…

Dimanche 5 octobre à 17h, jeudi 16 à 14h, mercredi 22 à 16h10, samedi 25 à 18h, jeudi 30 à 20h



● Juste avant la nuit (Fr., 1971) 1h42 de Claude Chabrol avec Stéphane Audran, Michel Bouquet, François Périer…

Présenté par Cécile Maistre-Chabrol samedi 4 octobre à 20h

Autres séances jeudi 16 à 16h30, vendredi 17 à 18h20, jeudi 23 à 20h30, samedi 1er novembre à 14h30



● Les Noces rouges (Fr., 1973) 1h36 de Claude Chabrol avec Stéphane Audran, Michel Piccoli, Claude Piéplu…

Présenté par Cécile Maistre-Chabrol dimanche 5 octobre à 14h30

Autres séances vendredi 3 à 15h50, jeudi 16 à 20h40, samedi 18 à 16h30, vendredi 24 à 18h20, vendredi 31 à 18h. .

Rue Emile Tavan ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The program was relocated to ESAAix, rue Émile Tavan, during work on the Méjanes library. The school’s amphitheatre has been converted to provide the best possible conditions for film screenings.

German :

Das Programm wurde während der Bauarbeiten an der Bibliothek Méjanes in die ESAAix, Rue Émile Tavan, verlegt. Das Amphitheater der Schule wurde umgebaut, um dort Filmvorführungen unter den bestmöglichen Bedingungen zu veranstalten.

Italiano :

Il programma è stato trasferito all’ESAAix, in rue Émile Tavan, mentre sono in corso i lavori alla biblioteca Méjanes. L’anfiteatro della scuola è stato trasformato per offrire le migliori condizioni possibili per le proiezioni cinematografiche.

Espanol :

El programa se traslada a ESAAix, rue Émile Tavan, mientras se realizan obras en la biblioteca de Méjanes. El anfiteatro de la escuela se ha acondicionado para ofrecer las mejores condiciones posibles para la proyección de películas.

