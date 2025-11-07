Les projections de L’Institut de l’Image Depardon citoyen Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

Les projections de L’Institut de l’Image Depardon citoyen

Du 07/11 au 30/11/2025. Rue Emile Tavan ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La programmation se délocalise à l’ESAAix, rue Émile Tavan, pendant les travaux de la bibliothèque Méjanes. L’amphithéâtre de l’École a été aménagé afin d’y organiser des séances de cinéma dans les meilleures conditions possibles.

Grand témoin de la France et du monde contemporain, Raymond Depardon, photo reporter devenu cinéaste, déploie une œuvre documentaire impressionnante qui débute avec 1974, une partie de campagne, sur la course à la présidentielle de Valéry Giscard d’Estaing, et se poursuit jusqu’à 12 jours, présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en 2017, en passant par Reporters, César du meilleur documentaire en 1981 et La Vie moderne, troisième volet de Profils paysans, qui obtient le Prix Louis-Delluc en 2008.

L’Institut de l’image reprend ce mois-ci la première partie d’une rétrospective intégrale qui ressort ces prochains mois. Depardon citoyen , c’est une série de documentaires dont la mise en scène interroge subtilement le pouvoir institutionnel et ses effets sur les individus, dans une approche sobre et dénuée de commentaires.



● San Clemente (Fr., 1982) 1h43

Dimanche 9 novembre à 16h45, samedi 15 à 16h40, vendredi 21 à 14h, jeudi 27 à 20h30



● Faits Divers (Fr., 1983) 1h35

Vendredi 7 novembre à 20h15, séance animée par les Jeunes Ambassadeurs du cinéma (dispositif CNC). Autres séances jeudi 13 à 15h45, dimanche 16 à 14h30, samedi 22 à 19h30, vendredi 28 à 15h50



● Urgences (Fr., 1987) 1h46

Vendredi 7 novembre à 16h20, samedi 15 à 14h30, jeudi 27 à 14h, samedi 29 à 19h30



● Délits flagrants (Fr., 1994) 1h49

Samedi 8 novembre à 16h20, jeudi 13 à 20h30, jeudi 20 à 14h, samedi 22 à 17h10, vendredi 28 à 20h45



● Muriel Leferle (Fr., 1996) 1h16 (fichier numérique)

Vendredi 7 novembre à 18h30, jeudi 13 à 14h, samedi 15 à 19h



● 10e Chambre, instants d’audience (Fr., 2004) 1h47

Samedi 8 novembre à 18h30, vendredi 14 à 16h15, vendredi 21 à 20h30, dimanche 23 à 14h30, samedi 29 à 17h



● 12 Jours (Fr., 2017) 1h28

Samedi 8 novembre à 14h30, vendredi 14 à 18h30, jeudi 20 à 16h20, vendredi 28 à 14h. .

English :

The program was relocated to ESAAix, rue Émile Tavan, during work on the Méjanes library. The school’s amphitheatre has been converted to provide the best possible conditions for film screenings.

German :

Das Programm wurde während der Bauarbeiten an der Bibliothek Méjanes in die ESAAix, Rue Émile Tavan, verlegt. Das Amphitheater der Schule wurde umgebaut, um dort Filmvorführungen unter den bestmöglichen Bedingungen zu veranstalten.

Italiano :

Il programma è stato trasferito all’ESAAix, in rue Émile Tavan, mentre sono in corso i lavori alla biblioteca Méjanes. L’anfiteatro della scuola è stato trasformato per offrire le migliori condizioni possibili per le proiezioni cinematografiche.

Espanol :

El programa se traslada a ESAAix, rue Émile Tavan, mientras se realizan obras en la biblioteca de Méjanes. El anfiteatro de la escuela se ha acondicionado para ofrecer las mejores condiciones posibles para la proyección de películas.

