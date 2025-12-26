Les projections de L’Institut de l’Image Francis Ford Coppola, ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Les projections de L’Institut de l’Image Francis Ford Coppola

La programmation se délocalise à l’ESAAix, rue Émile Tavan, pendant les travaux de la bibliothèque Méjanes. L’amphithéâtre de l’École a été aménagé afin d’y organiser des séances de cinéma dans les meilleures conditions possibles.

Aux côtés de Martin Scorsese, Brian De Palma ou Abel Ferrara, Francis Ford Coppola a été l’un des plus illustres représentants d’un cinéma dit italo-américain , qui a donné de nombreux chefs-d’œuvre dans les années 1970 et 80, et jusqu’aux années 90. Pour commencer l’année 2026 l’Institut de l’image vous propose de revenir sur cette filmographie exceptionnelle, à l’occasion de la réédition de plusieurs films en copies numériques restaurées.





● Le Parrain The Godfather (USA, 1972) 2h55 d’après Mario Puzo avec Marlon Brando, James Caan, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale…

Vendredi 2 janvier à 16h30, jeudi 8 à 14h30, samedi 17 à 14h30, vendredi 23 à 20h



● Conversation secrète The Conversation (USA, 1974) 1h53 avec Gene Hackman, John Cazale, Frederic Forrest, Cindy Williams…

Palme d’or festival de Cannes 1974

Vendredi 2 janvier à 14h, jeudi 8 à 20h, vendredi 16 à 18h15, dimanche 25 à 14h30, jeudi 29 à 18h



● Le Parrain 2e partie The Godfather, Part 2 (USA, 1974) 3h20 avec Al Pacino, Robert De Niro, John Cazale, Diane Keaton…

Dimanche 11 janvier à 14h30, samedi 17 à 18h15, vendredi 30 à 16h15



● Apocalypse Now Final Cut (USA, 1979) 3h02, d’après Joseph Conrad, avec Martin Sheen, Marlon Brando, Frederic Forrest, Dennis Hopper…

Palme d’or festival de Cannes 1979

Présenté par François-Xavier Renucci samedi 10 janvier à 17h15

Autres séances dimanche 4 janvier à 16h45, jeudi 15 à 14h, dimanche 25 à 17h, vendredi 30 à 20h



● Aux cœurs des ténèbres L’Apocalypse d’un metteur en scène Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse (USA, 1991) 1h36

de Eleanor Coppola, F. Bahr, G. Hickenlooper

Suivi d’une discussion avec François-Xavier Renucci, samedi 10 janvier à 14h30

Autres séances vendredi 16 à 20h30, jeudi 22 à 18h20, jeudi 29 à 16h, samedi 31 à 16h30



● Coup de cœur One from the Heart (USA, 1982) 1h43 avec Frederic Forrest, Nastassja Kinski, Teri Garr, Raul Julia, Harry Dean Stanton…

Vendredi 2 janvier à 20h, dimanche 11 à 18h15, vendredi 16 à 16h, jeudi 22 à 20h30, samedi 31 à 14h30



● Outsiders The Outsiders (USA, 1983) 1h31, d’après S.E. Hinton, avec C. Thomas Howell, Matt Dillon, Diane Lane, Ralph Macchio, Patrick Swayze…

Samedi 3 janvier à 19h45, jeudi 8 à 18h, vendredi 16 à 14h, samedi 24 à 14h30, dimanche 1er février à 14h30



● Peggy Sue s’est mariée Peggy Sue Got Married (USA, 1986) 1h40 Blu-ray avec Kathleen Turner, Nicolas Cage, Kevin J. O’Connor, Jim Carrey…

Dimanche 4 janvier à 14h30, vendredi 23 à 17h45, jeudi 29 à 20h30



● Tucker Tucker The Man and His Dream (USA, 1988) 1h50 avec Jeff Bridges, Joan Allen, Martin Landau…

Samedi 3 janvier à 14h30, vendredi 9 à 18h, jeudi 15 à 20h30, jeudi 22 à 14h, vendredi 30 à 14h



● Le Parrain, épilogue The Godfather, Coda the Death of Michael Corleone (USA, 1990) 2h38 avec Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Sofia Coppola…

Dimanche 18 janvier à 14h30, vendredi 23 à 14h30, samedi 31 à 20h15



● Dracula Bram Stoker’s Dracula (USA, 1992) 2h07, d’après Bram Stoker, avec Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins…

Samedi 3 janvier à 17h, vendredi 9 à 20h15, samedi 24 à 20h, mercredi 28 à 14h, dimanche 1er février à 16h30



● Twixt (USA, 2011) 1h29 avec Val Kilmer, Elle Fanning, Bruce Dern…

Samedi 10 janvier à 20h45, dimanche 18 à 17h40, jeudi 22 à 16h15, jeudi 29 à 14h, samedi 31 à 18h20. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The program was relocated to ESAAix, rue Émile Tavan, during work on the Méjanes library. The school’s amphitheatre has been converted to provide the best possible conditions for film screenings.

