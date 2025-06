Les projections de L’Institut de l’Image Les classiques de l’été – Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 2 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-29

2025-07-02

La programmation se délocalise à l’ESAAix, rue Émile Tavan, pendant les travaux de la bibliothèque Méjanes. L’amphithéâtre de l’École a été aménagé afin d’y organiser des séances de cinéma dans les meilleures conditions possibles.

Cet été l’Institut de l’image propose comme à son habitude une sélection de classiques et de films rares à redécouvrir.

Du cinéma français des années 50 avec Gilles Grangier, le savoir-faire d’une époque, porté par de grands acteurs (Gabin, Ventura…) des classiques américains avec Altman et John Huston qui puisent leurs sujets dans l’Histoire, deux films avec Hannah Schygulla, qui rayonne dans un cinéma allemand engagé. Des films politiques italien et tchèque également, deux véritables pépites à redécouvrir (Le Terroriste et Le Miroir aux alouettes), l’un des films majeurs d’André Téchiné, et aussi le merveilleux Jardin d’été de Shinji Somai pour accompagner ce mois estival, ainsi que le premier volet de la trilogie culte de Winding Refn, Pusher.

Sans oublier le troisième volet de la fresque documentaire du cinéaste chinois Wang Bing, Jeunesse (retour au pays), en exclusivité à Aix pour sa sortie nationale le 9 juillet.



● Le Sang à la tête (Fr., 1956) 1h23 de Gilles Grangier, avec Jean Gabin, Renée Faure, Paul Frankeur…

Jeudi 3 juillet à 14h, dimanche 13 à 14h30, jeudi 17 à 18h30, samedi 19 à 19h30, vendredi 25 à 16h20



● 125, Rue Montmartre (Fr.,1959) 1h23 de Gilles Grangier, avec Lino Ventura, Andréa Parisy, Robert Hirsch…

Vendredi 4 juillet à 18h30, jeudi 10 à 16h20, dimanche 13 à 16h30, mercredi 23 à 19h30, jeudi 24 à 18h40, samedi 26 à 16h30



● Moulin rouge (R-U/USA, 1952) 1h59 de John Huston, avec José Ferrer, Colette Marchand, Zsa Zsa Gabor…

Jeudi 3 juillet à 18h, dimanche 6 à 14h30, samedi 12 à 20h, vendredi 18 à 20h40, mercredi 23 à 17h, vendredi 25 à 14h



● Le Terroriste Il terrorista (It./Fr., 1963) 1h34 de Gianfranco de Bosio, avec Gian Maria Volonté, Philippe Leroy, Giulio Bosetti…

Jeudi 3 juillet à 20h30, mercredi 9 à 16h40, vendredi 18 à 18h40, jeudi 24 à 16h40, samedi 26 à 14h30



● Lili Marleen (All., 1981) 2h01 de Rainer Werner Fassbinder, avec Hanna Schygulla, Giancarlo Giannini, Mel Ferrer…

Samedi 5 juillet à 17h15, vendredi 11 à 14h30, jeudi 17 à 20h30, samedi 19 à 14h30, vendredi 25 à 18h10



● Le Miroir aux alouettes Obchod na Korze (Tché., 1965) 2h07 de Jan Kadar, Elmar Klos, avec Jozef Kroner, Ida Kaminska, Frantisek Zvarik…

Samedi 5 juillet à 14h30, vendredi 11 à 17h10, mercredi 16 à 19h, jeudi 24 à 14h



● Buffalo Bill et les indiens Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull’s History Lesson (USA, 1976) 2h de Robert Altman, avec Paul Newman, Geraldine Chaplin, Burt Lancaster, Harvey Keitel…

Vendredi 4 juillet à 20h15, jeudi 10 à 14h, samedi 12 à 17h30, vendredi 18 à 16h15, samedi 26 à 20h40



● L’Amie (All., 1983) 1h45 de Margarethe von Trotta, avec Hanna Schygulla, Angela Winkler…

Vendredi 4 juillet à 16h20, mercredi 9 à 20h45, jeudi 17 à 14h, dimanche 20 à 17h30, vendredi 25 à 20h30



● Les Roseaux sauvages (Fr., 1994) 1h54 de André Téchiné, avec Élodie Bouchez, Gaël Morel, Stéphane Rideau…

Vendredi 4 juillet à 14h, dimanche 6 juillet à 17h, jeudi 10 juillet à 20h30, jeudi 17 à 16h15, samedi 26 à 18h20



● Jardin d’été The Friends (Jap., 1994) 1h53 de Shinji Sômai, avec Rentarō Mikuni, Naoki Sakata, Naho Toda…

Jeudi 3 juillet à 15h45, samedi 5 à 19h45, jeudi 10 à 18h10, vendredi 18 à 14h, dimanche 27 à 16h45



● Pusher (Danemark, 1996) 1h45 de Nicolas Winding Refn, avec Kim Bodnia, Zlatko Buric, Mads Mikkelsen…

Mercredi 9 juillet à 18h30, vendredi 11 à 20h, samedi 19 à 17h, jeudi 24 à 20h30, dimanche 27 à 14h30



● Jeunesse (retour au pays) (Fr./Lux./P-B, 2024) 2h34 de Wang Bing

Samedi 12 juillet à 14h30, mercredi 16 à 16h, dimanche 20 à 14h30 .

English :

The program was relocated to ESAAix, rue Émile Tavan, during work on the Méjanes library. The school’s amphitheatre has been converted to provide the best possible conditions for film screenings.

German :

Das Programm wurde während der Bauarbeiten an der Bibliothek Méjanes in die ESAAix, Rue Émile Tavan, verlegt. Das Amphitheater der Schule wurde umgebaut, um dort Filmvorführungen unter den bestmöglichen Bedingungen zu veranstalten.

Italiano :

Il programma è stato trasferito all’ESAAix, in rue Émile Tavan, mentre sono in corso i lavori alla biblioteca Méjanes. L’anfiteatro della scuola è stato trasformato per offrire le migliori condizioni possibili per le proiezioni cinematografiche.

Espanol :

El programa se traslada a ESAAix, rue Émile Tavan, mientras se realizan obras en la biblioteca de Méjanes. El anfiteatro de la escuela se ha acondicionado para ofrecer las mejores condiciones posibles para la proyección de películas.

