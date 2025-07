Les projections de L’Institut de l’Image Otto Preminger Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

Les projections de L’Institut de l’Image Otto Preminger Rue Emile Tavan Aix-en-Provence jeudi 4 septembre 2025.

Les projections de L’Institut de l’Image Otto Preminger

Du 04/09 au 28/09/2025. Rue Emile Tavan ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-04

La programmation se délocalise à l’ESAAix, rue Émile Tavan, pendant les travaux de la bibliothèque Méjanes. L’amphithéâtre de l’École a été aménagé afin d’y organiser des séances de cinéma dans les meilleures conditions possibles.

L’Institut de l’image ouvre la saison avec un maître du classicisme hollywoodien, Otto Preminger. Cinéaste d’origine austro-hongroise émigré aux États-Unis en 1934, Preminger a activement contribué, comme d’autres cinéastes européens exilés à la même époque, à bâtir la légende d’Hollywood, avec des titres incontournables comme L’Homme au bras d’or (l’un des plus grands rôles de Frank Sinatra), Rivière sans retour (avec le couple mythique Marilyn Monroe/Robert Mitchum), Autopsie d’un meurtre (James Stewart au sommet de son art) ou encore Sainte Jeanne et Bonjour Tristesse (les deux premiers rôles de Jean Seberg, qu’il révèle au monde). Sans oublier le mythique Laura, actuellement impossible à montrer sur grand écran faute de matériel disponible. Des films plus rares seront en revanche l’occasion de dévoiler une autre facette du cinéaste. La lune était bleue, Le Cardinal, Bunny Lake a disparu, The Human Factor, autant d’œuvres essentielles dans la filmographie de Preminger, à voir ou revoir enfin dans de belles copies restaurées.



● Mark Dixon détective Where The Sidewalk Ends (USA, 1950) 1h35 avec Dana Andrews, Gene Tierney, Karl Malden…

Jeudi 4 septembre à 14h, samedi 13 à 14h30, vendredi 19 à 20h45, dimanche 21 à 18h, jeudi 25 à 16h



● La lune était bleue The Moon is Blue (USA, 1953) 1h35 avec William Holden, David Niven, Maggie McNamara…

Jeudi 4 septembre à 16h, dimanche 7 à 16h50, vendredi 12 à 17h, jeudi 18 à 20h40, jeudi 25 à 14h



● La Rivière sans retour River of No Return (USA, 1954) 1h31 avec Marilyn Monroe, Robert Mitchum, Rory Calhoun…

Jeudi 4 septembre à 18h, samedi 6 à 20h30, dimanche 14 à 17h40, vendredi 19 à 14h, samedi 27 à 14h30



● L’Homme au bras d’or The Man With The Golden Arm (USA, 1955) 1h59 avec Frank Sinatra, Kim Novak, Eleanor Parker…

Vendredi 5 septembre à 14h30, jeudi 11 à 20h, jeudi 18 à 14h, vendredi 19 à 18h20, dimanche 28 à 16h30



● Sainte Jeanne Saint Joan (USA, 1957) 1h50 avec Jean Seberg, Richard Widmark, Richard Todd, Anton Walbrook…

Jeudi 4 septembre à 20h, vendredi 12 à 14h30, jeudi 18 à 16h20, samedi 20 à 18h30, vendredi 26 à 18h



● Bonjour Tristesse (USA, 1958) 1h34, d’après Françoise Sagan, avec Deborah Kerr, David Niven, Jean Seberg…

Samedi 6 septembre à 18h, jeudi 11 à 14h30, samedi 20 à 20h45, vendredi 26 à 16h10, dimanche 28 à 14h30



● Autopsie d’un meurtre Anatomy of A Murder (USA, 1959) 2h40 avec James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, George C. Scott…

Vendredi 5 septembre à 17h, vendredi 12 à 19h15, dimanche 14 à 14h30, jeudi 25 à 18h, samedi 27 à 16h30



● Le Cardinal The Cardinal (USA, 1963) 2h55 avec Tom Tryon, Romy Schneider, Dorothy Gish, John Huston, Maggie McNamara…

Samedi 6 septembre à 14h30, jeudi 11 à 16h30, dimanche 21 à 14h30, vendredi 26 à 20h15



● Bunny Lake a disparu Bunny Lake is Missing (G-B, 1965) 1h47 avec Laurence Olivier, Carol Lynley, Keir Dullea…

Présenté par Emmanuel Burdeau, critique de cinéma, et suivi d’une discussion samedi 13 septembre à 16h30 (+ pot de rentrée)

Autres séances vendredi 5 à 20h, jeudi 18 à 18h30, vendredi 26 à 14h, samedi 27 à 19h45



● The Human Factor (G-B, 1979) 1h54 avec Richard Attenborough, Joop Doderer, John Gielgud…Adapté d’un roman de Graham Greene, The Human Factor a la beauté mortifère des plus grandes œuvres du cinéaste. Un film d’espionnage intimiste, au plan final symbolique Otto Preminger a raccroché… (Cinémathèque française)

Présenté par Emmanuel Burdeau samedi 13 septembre à 20h

Autres séances dimanche 7 à 14h30, vendredi 19 à 16h, jeudi 25 à 21h .

Rue Emile Tavan ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The program was relocated to ESAAix, rue Émile Tavan, during work on the Méjanes library. The school’s amphitheatre has been converted to provide the best possible conditions for film screenings.

German :

Das Programm wurde während der Bauarbeiten an der Bibliothek Méjanes in die ESAAix, Rue Émile Tavan, verlegt. Das Amphitheater der Schule wurde umgebaut, um dort Filmvorführungen unter den bestmöglichen Bedingungen zu veranstalten.

Italiano :

Il programma è stato trasferito all’ESAAix, in rue Émile Tavan, mentre sono in corso i lavori alla biblioteca Méjanes. L’anfiteatro della scuola è stato trasformato per offrire le migliori condizioni possibili per le proiezioni cinematografiche.

Espanol :

El programa se traslada a ESAAix, rue Émile Tavan, mientras se realizan obras en la biblioteca de Méjanes. El anfiteatro de la escuela se ha acondicionado para ofrecer las mejores condiciones posibles para la proyección de películas.

L’événement Les projections de L’Institut de l’Image Otto Preminger Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence