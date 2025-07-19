Les Promenades Fantômes: La Cité Office de tourisme d’Angers Angers

Les Promenades Fantômes: La Cité

Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2025-09-05 20:30:00

fin : 2025-09-05 21:45:00

2025-09-05

Le spectacle des Promenades Fantômes est un spectacle déambulatoire en extérieur. Le public y découvrira quatre histoires de faits divers et de paranormal qui ont marquées l’Histoire d’Angers sous la forme d’un spectacle de conte dynamique et entrainant. .

Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

