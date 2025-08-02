Les Promenades Fantômes: La Doutre Angers
Les Promenades Fantômes: La Doutre Angers vendredi 22 août 2025.
Les Promenades Fantômes: La Doutre
Place de la Paix Angers Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
Début : 2025-08-22 21:00:00
fin : 2025-08-22 22:15:00
2025-08-22 2025-08-29
Les Promenades Fantômes: La Doutre est un spectacle déambulatoire en extérieur présenté à la tombée de la nuit où le public part à la rencontre d’histoires sombres qui ont marqué l’histoire de la Doutre. .
Place de la Paix Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
