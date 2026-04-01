Beaumont-en-Auge

Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cello Tango

14950 Place du Col Langlois Beaumont-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Musique baroque.

18H-18H30 RENCONTRE avec Ophélie Gaillard. Gratuit sur présentation du billet du concert, sur réservation.

19H: Concert Cette rafale, le tango, ce sortilège…

Musicienne autant passionnée par la musique baroque que par le romantisme, Ophélie Gaillard aventure son violoncelle sur la terre d’Argentine où le baroque s’est métissé de traditions autochtones. Le tango n’est pas seulement une pensée triste qui se danse , au contraire, c’est une émotion, un rythme, une mélodie, tantôt ivre de nostalgie tant emplie d’une énergie foudroyante. Avec pour équipage les meilleurs musiciens de la nouvelle génération, virtuoses en matière d’arrangements, et portée par la voix profonde de Nahuel di Pierro, Ophélie Gaillard appareille dans l’église Saint-Sauveur vers l’exil latinoaméricain. Les rivages familiers de Carlos Gardel et d’Astor Piazzolla y sont battus par la houle du compositeur Alberto Ginastera, brassant écriture savante et mélodies populaires. .

14950 Place du Col Langlois Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie contact@pmpa.fr

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English : Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cello Tango

Baroque music.

L’événement Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cello Tango Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité