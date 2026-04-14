Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition , La Chasse aux Papillons, Visite et pique-nique Cléville

Cléville

Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition , La Chasse aux Papillons, Visite et pique-nique

3 Bois Roger Cléville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

10h-11h Visite commentée des jardins du Domaine

11h30 Concert

12h45 Venez avec votre piquenique (tables disponibles)

Inspiré d’un tableau de Berthe Morisot, le programme joue avec l’insaisissable. Du Papillon de Mel Bonis au Quatuor Im Sommer de Louise Héritte-Viardot, il faut écouter les cinq musiciennes entrer avec nous dans la sensation, poursuivre sans posséder, créer sans capturer. La nature est un milieu vivant, l’été une expérience corporelle, les œuvres des formes ouvertes, vibrantes, traversées par le temps. Le papillon s’échappe, mais il laisse une trace une touche de couleur, un geste musical… Grâce au travail historique et passionné mené par la Cité des Compositrices, sa fondatrice la violoncelliste Héloïse Luzzati qui guidera notre écoute et les musiciennes engagées dans cette mission qui tient autant de l’archéologie que de la mise au monde, les œuvres des compositrices outrepassent l’ombre ou l’oubli auxquels on les destinait bien volontiers pour occuper le devant de la scène qu’elles méritent. Le concert est précédé d’une visite, conduite par les Amis du Marais de la Dives, du

domaine de Bois Roger aux cigognes acclimatées par l’ancien propriétaire Jacques Perrin, cinéaste et producteur du Peuple migrateur et du Peuple de l’herbe. Il suffit d’apporter son pique-nique pour aller ensuite de la chasse aux papillons au déjeuner sur l’herbe ou à table dans la nature. .

3 Bois Roger Cléville 14370 Calvados Normandie contact@pmpa.fr

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English : Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition , La Chasse aux Papillons, Visite et pique-nique

L’événement Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition , La Chasse aux Papillons, Visite et pique-nique Cléville a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité