Notre-Dame-d’Estrées-Corbon

Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition La séduction et l’enchantement

église Notre-Dame-d’Estrées-Corbon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Airs d’opéra et sonate n°9 de Mozart.

Airs d’opéra et sonate n°9 de Mozart

Camille Chopin vient du Jardin des Voix de William Christie, Lysandre Châlon chante régulièrement sous la direction de Sébastien Daucé, la soprano et le baryton-basse se retrouvent autour d’airs des plus grands opéras de Mozart dans l’église Notre-Dame d’Estrée-Corbon. Accompagnés par le piano allègre de Xinhui Wang, les deux fêtent les noces du théâtre et de la musique, ils succombent à la séduction du génie au cœur battant et nous à l’enchantement de leur jeunesse. .

église Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie

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English : Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition La séduction et l’enchantement

Opera arias and Mozart’s sonata No. 9.

L’événement Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition La séduction et l’enchantement Notre-Dame-d’Estrées-Corbon a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité