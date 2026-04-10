Deauville

Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Quintette imaginaire de Schubert

Les Franciscaines Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Créées en 1994, les Promenades Musicales du Pays d’Auge proposent depuis lors des concerts de grands artistes, en itinérance dans le Pays d’Auge, alliant un patrimoine de proximité et des propositions musicales diversifiées.

Créées en 1994, les Promenades Musicales du Pays d’Auge proposent depuis lors des concerts de grands artistes, en itinérance dans le Pays d’Auge, alliant un patrimoine de proximité et des propositions musicales diversifiées.

17h15 18h Conférence Auditorium.

Clés d’écoute sur le programme par le journaliste et musicologue Thierry Geffrotin.

Gratuit sur présentation du billet du concert Les Franciscaines, Deauville

19h Concert Cloître.

Un concert où le vague à l’âme de Schubert charme les oreilles des spectateurs. Le rythme des cavalcades funèbres s’apaise, la maladie du désir inaccessible semble convalescente on en oublierait les ombres dans les sous-bois du Quatuor Psophos, là où filtre la voix ambrée de Sandrine Piau. Elle est l’une des grandes sopranos du festival, du baroque angélique au Mozart de chair où elle excelle. Sur des arrangements de Jacques Gandard, elle dit caresser Schubert entre crin des archets et grain de la voix . .

Les Franciscaines Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 62 66 08

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English : Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Quintette imaginaire de Schubert

Created in 1994, the Promenades Musicales du Pays d’Auge have since offered concerts by leading artists, touring the Pays d’Auge and combining local heritage with a wide range of musical offerings.

L’événement Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Quintette imaginaire de Schubert Deauville a été mis à jour le 2026-04-10 par Calvados Attractivité