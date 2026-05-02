[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Concert de clôture Richard Bona Normandie Équine Vallée Goustranville

Goustranville

[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Concert de clôture Richard Bona

Normandie Équine Vallée 1504 Route de l’Église Goustranville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Né au Cameroun, formé en France, vivant entre New York et Miami, Richard Bona, est la fusion du jazz électrique américain avec le chaloupé des musiques latino et Caraïbes sur les envoûtantes racines du pays natal.

Né au Cameroun, formé en France, vivant entre New York et Miami, le musicien aux multiples récompenses internationales a été repéré par Harry Belafonte, a travaillé avec Herbie Hancock, Quincy Jones, Chick Corea…

Richard Bona, c’est la fusion du jazz électrique américain avec le chaloupé des musiques latino et Caraïbes sur les envoûtantes racines du pays natal.

Avec Nicolas Viccaro aux percussions et Mickael Joseph aux claviers. .

Normandie Équine Vallée 1504 Route de l’Église Goustranville 14430 Calvados Normandie +33 6 59 15 25 86 contact@pmpa.fr

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English : [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Concert de clôture Richard Bona

Born in Cameroon, trained in France, living between New York and Miami, Richard Bona is a fusion of American electric jazz with the swaying sounds of Latin and Caribbean music and the bewitching roots of his native country.

L’événement [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Concert de clôture Richard Bona Goustranville a été mis à jour le 2026-05-02 par Calvados Attractivité