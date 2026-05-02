[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Gwendoline Blondeel et Mathilde Vialle Marché Dozulé

Dozulé

[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Gwendoline Blondeel et Mathilde Vialle

Marché 1 Place du Monument Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 11:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Au marché de Dozulé, la voix de Gwendoline Blondeel et la viole de gambe de Mathilde Vialle dessinent une parenthèse musicale inattendue.

La voix de la soprano belge Gwendoline Blondeel et la viole de gambe de Mathilde Vialle dessinent une parenthèse musicale inattendue lors de ce mini-concert au marché de Dozulé. .

Marché 1 Place du Monument Dozulé 14430 Calvados Normandie contact@pmpa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Gwendoline Blondeel et Mathilde Vialle

At the Dozulé market, the voice of Gwendoline Blondeel and the viola da gamba of Mathilde Vialle create an unexpected musical interlude.

L’événement [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Gwendoline Blondeel et Mathilde Vialle Dozulé a été mis à jour le 2026-05-02 par Calvados Attractivité