Les promesses de l’aube Aix-en-Provence

Les promesses de l’aube Aix-en-Provence jeudi 16 octobre 2025.

Les promesses de l’aube

Du jeudi 16 au dimanche 19 octobre 2025. Divers lieux en ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-16

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-16

Troisième édition du festival de littérature émergente, parrainée par Sylvain Prudhomme.

En partenariat avec l’AMU, l’IUT Métiers du Livre, l’Agence Régionale du Livre PACA, La Marelle et les librairies Goulard, Le Blason et Oh les papilles !

Jeudi 16 Soirée d’ouverture

• 19h15 Grand entretien avec Sylvain Prudhomme

• 20h30 Carte blanche Ce qui nous tient , de et avec Sylvain Prudhomme, Emma Doude Van Troostwijk, Karim Kattan et Seb Martel

Amphithéâtre de La Manufacture



Vendredi 17

• 10h-17h journée de réflexion Comment trouver sa place en tant qu’auteur aujourd’hui ?

◦ 10h30 Introduction de Richard Gaitet

◦ 11h-12h30 Table ronde les formations à l’écriture, quels rôles pour quel accompagnement ?

◦ 14h-15h30 Table ronde Émergence Vs Saturation

◦ 16h Conclusion par l’ARL

> Amphithéâtre de La Manufacture



• 19h-00h Parole brute. 8 performances littéraires de Laura Vazquez, Marin Fouqué & Moher, Rim Battal & Syqlone, Louise Chennevière, Simon Johannin & Stelios.exe, Selim a Atallah Chettaoui, Roxana Hashemi et Maude Veilleux.

> 6MIC (entrée libre Restauration et bar sur place)



Samedi 18

• 10h-11h30 Atelier d’illustration avec Fiona Meynier (parents/enfants) Bibliothèque et archives municipales

• 11h-12h30 Laura Vazquez grand entretien Plateau de l’Archevêché

• 14h-15h La Partie performance Plateau de l’Archevêché

• 14h-16h Atelier d’écriture avec Maureen Desmailles (ado et adultes) Librairie L’Antre de Calliopée

• 15h30-17h Constantin Alexandrakis & Alix Lerasle (dès 16 ans) Plateau de l’Archevêché

• 16h-17h30 Atelier poésie illustrée avec Raphaël Decoster et Françoise Lison-Leroy (8-12 ans) Bibliothèque et archives municipales

• 17h-18h30 Capucine Delattre & Maureen Desmailles Plateau de l’Archevêché

• 19h-20h Melusine reloaded lecture musicale La Manufacture

• 20h30-22h30 Planète B spectacle La Manufacture





DIMANCHE 19

• 10h-11h30 Atelier d’illustration avec Raphaël Decoster et Françoise-Lison Leroy (ados et adultes) Bibliothèque et archives municipales

• 10h-11h30 Johanna Krawczyk & Louise Mottier- Plateau de l’archevêché

• 11h30-12h30 Julien Perez grand entretien Plateau de l’Archevêché

• 14h-15h30 Justin Morin & Catherine Girard Plateau de l’Archevêché

• 16h-16h45 Ballades lecture musicale Plateau de l’Archevêché

• 18h30-19h30 La Faille, l’espace et la lumière concert littéraire Plateau de l’Archevêché .

Divers lieux en ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Third edition of the festival of emerging literature, sponsored by Sylvain Prudhomme.

In partnership with AMU, IUT Métiers du Livre, Agence Régionale du Livre PACA, La Marelle and bookshops Goulard, Le Blason and Oh les papilles !

German :

Dritte Ausgabe des Festivals für aufstrebende Literatur unter der Schirmherrschaft von Sylvain Prudhomme.

In Partnerschaft mit der AMU, der IUT Métiers du Livre, der Agence Régionale du Livre PACA, La Marelle und den Buchhandlungen Goulard, Le Blason und Oh les papilles!

Italiano :

Terza edizione del festival della letteratura emergente, sponsorizzato da Sylvain Prudhomme.

In collaborazione con AMU, IUT Métiers du Livre, Agence Régionale du Livre PACA, La Marelle e le librerie Goulard, Le Blason e Oh les papilles !

Espanol :

Tercera edición del festival de literatura emergente, patrocinado por Sylvain Prudhomme.

¡En colaboración con AMU, IUT Métiers du Livre, Agence Régionale du Livre PACA, La Marelle y las librerías Goulard, Le Blason y Oh les papilles !

L’événement Les promesses de l’aube Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence