Les promesses de l’aube Concert-cueillette avec Merakhaazan, les jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux

Les promesses de l’aube Concert-cueillette avec Merakhaazan Samedi 9 mai, 06h30 les jardins du musée international de la parfumerie Alpes-Maritimes

15€ adulte ; 10€ – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T06:30:00+02:00 – 2026-05-09T07:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T06:30:00+02:00 – 2026-05-09T07:00:00+02:00

L’Association des Amis des Jardins du Musée International de la Parfumerie propose une expérience unique au lever du jour : une cueillette de roses suivie d’un concert intimiste.

Au cœur des jardins du MIP, les participants cueilleront à la main la rose emblématique de la parfumerie provençale, dans la fraîcheur de l’aube, avant de s’installer en chaises longues pour un concert envoûtant de Merakhaazan, seul avec sa contrebasse et ses loopers.

Un moment rare, entre lumière naissante, parfums et musique.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre des savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse

les jardins du musée international de la parfumerie chemin des gourettes, Mouans Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysdegrassetourisme.fr/reserver-votre-activite/les-promesses-de-laube/ »}]

L’Association des Amis des Jardins du Musée International de la Parfumerie propose une expérience unique au lever du jour : une cueillette de roses suivie d’un concert intimiste.

©capg