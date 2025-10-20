Les Pro’Talks du SOIE / Développe ton réseau pro pour ta recherche Amphi B, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes

Sur inscription

Découvrez « Les ProTalks du SOIE » : des échanges pour booster votre insertion pro et découvrir de nouvelles opportunités !

**LUNDI 20 OCTOBRE (18H30-20H)**

Tu cherches un stage, une alternance ou ton premier emploi ?

Viens découvrir comment booster tes opportunités grâce à ton réseau professionnel !

Le SOIE t’invite à une conférence interactive animée par Thomas Cordier, Chargé de coordination sourcing et alternance Bretagne chez NQT (Nos Quartiers ont du Talent).

### Au programme

* Les clés pour construire et entretenir un réseau efficace

* Des conseils pratiques pour mobiliser ton réseau dans ta recherche de stage ou d’emploi

* Un retour d’expérience concret pour mieux comprendre les attentes des recruteurs

La conférence sera suivie d’un moment convivial autour d’un apéritif, idéal pour échanger et commencer à développer… ton réseau !

_**Rendez-vous de 18h à 19h30 dans l’Amphi B du Bâtiment 2A sur le Campus de Beaulieu.**_

Ne manque pas cette occasion de donner un coup de pouce à ton avenir professionnel

### [**> JE M'INSCRIS <**](https://forms.office.com/e/1q59pqj8ew)