Les Pro’Talks du SOIE / Entreprendre à l’Université Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 Rennes Mardi 30 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Découvrez les actions et les dispositifs proposés à l’Université de Rennes pour devenir étudiant entrepreneur !

**MARDI 30 SEPTEMBRE (18H-19H30)**

———————————-

Le SOIE, la Faculté des Sciences Economiques, l’IGR, la Faculté de droit et de science politique et Pépite Bretagne vous invitent pour une conférence d’information sur l’entrepreneuriat.

### Au programme

**> 18H : Pitch en 3 minutes des actions :**

* [Imagine Challenge](https://soie.univ-rennes.fr/imagine-challenge)

* [Fabrik ta Pépite](https://www.pepitebretagne.fr/fabrik-ta-pepite-3-mois-pour-exploser-ton-idee)

* [Une idée pour mon territoire](https://www.pepitebretagne.fr/une-idee-pour-mon-territoire)

* [Passeport Armorique pour entreprendre](https://www.passeport-armorique.com)

* [Entreprendre pour apprendre](https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr)

**> 18H20 : Table ronde : 3 questions à nos alumnis**

**> 19H : Forum : échange libres avec les participants**

### Vous voulez vivre l’aventure ?

Envie d’écrire la suite de vos idées ?

Venez découvrir les opportunités proposées par l’Université de Rennes.

[**> JE M’INSCRIS <**](https://forms.office.com/e/ZcNQ0WMkjD) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2025-09-30T18:00:00.000+02:00 Fin : 2025-09-30T19:30:00.000+02:00 1 https://forms.office.com/e/ZcNQ0WMkjD Faculté des Sciences Économiques - Bâtiment 2 - Amphi 4 7 place hoche Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine