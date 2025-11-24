Les Pro’Talks du SOIE / Les métiers de la mécanique Amphi B, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes Lundi 24 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Découvrez « Les ProTalks du SOIE » : des échanges pour booster votre insertion pro et découvrir de nouvelles opportunités !

LUNDI 20 JANVIER (18H30-20H)

—————————-

Vous souhaitez en savoir plus sur les débouchés après un master en mécanique ?

Venez échanger directement avec des diplômés et découvrir la richesse des parcours possibles dans ce domaine !

### Au programme

Lors de cette table ronde, vous aurez l’occasion de rencontrer **Nicolas Vigneron, responsable du Master 1 Mécanique** ainsi que plusieurs diplômés des différents masters de mécanique de l’université, qui partageront leurs expériences et leurs parcours professionnels :

* Maël DUPORTAL – Additive Manufacturing and CAD Engineer chez M3DPRINT – Master 2 mention Ingénierie mécanique parcours Mécatronique, robotique et automatisation de l’Université de Rennes

* Maxime LAMETRIE – Responsable de production chez SLS France – Master 2 mention Ingénierie mécanique parcours Mécatronique, robotique et automatisation de l’Université de Rennes

* Vincent QUEINNEC – En attente – Diplômé du Master 2 mention Ingénierie mécanique parcours Mécatronique, robotique et automatisation de l’Université de Rennes

Au programme :

* Présentation des métiers accessibles après un master en mécanique

* Échanges sur les compétences recherchées et les évolutions possibles

* Conseils pour construire votre projet professionnel et préparer votre insertion dans le monde du travail

Un temps d’échange privilégié pour mieux comprendre les réalités du secteur et affiner votre orientation

### Inscrivez-vous dès maintenant

Cette table ronde se déroule le lundi 24 novembre de 18h30 à 20h dans l’Amphi B du Bâtiment 2A (Campus de Beaulieu).

[**> Inscription obligatoire via ce formulaire**](https://forms.office.com/e/LGSZdMxXJq)

### Retrouvez les replays des précédentes tables rondes

* [Booster sa recherche d’emploi avec l’APEC](https://soie.univ-rennes.fr/actualites/les-protalks-du-soie-2-booster-sa-recherche-demploi-avec-lapec)

* [Entreprendre quand on est jeune avec Miecolo & PEPITE Bretagne](https://soie.univ-rennes.fr/actualites/les-protalks-du-soie-3-entreprendre-quand-est-jeune)

* [Le volontariat international (V.I.E.) avec Business France](https://soie.univ-rennes.fr/actualites/les-protalks-du-soie-table-ronde-sur-le-volontariat-international-vie)

* [Les métiers du secteur agroalimentaire](https://soie.univ-rennes.fr/actualites/les-protalks-du-soie-les-metiers-de-lagroalimentaire)

* [Les métiers de la cosmétique](https://soie.univ-rennes.fr/actualites/les-protalks-du-soie-les-metiers-de-la-cosmetique)

* [Dans la tête d’un recruteur](https://soie.univ-rennes.fr/actualites/les-protalks-du-soie-dans-la-tete-dun-recruteur)

[> JE M’INSCRIS <](https://forms.office.com/e/LGSZdMxXJq) ---------------------------------------------------------- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2025-11-24T18:30:00.000+01:00 Fin : 2025-11-24T20:00:00.000+01:00 1 https://forms.office.com/e/LGSZdMxXJq Amphi B, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc, 35069 Rennes CEDEX Jeanne d'Arc - Longs Champs - Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine