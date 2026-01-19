Les Pro’Talks du SOIE / Les métiers de la physique Amphi A / Université de Rennes 1 – Campus de Beaulieu Rennes Lundi 9 février, 18h30 Ille-et-Vilaine

Découvrez « Les ProTalks du SOIE » : des échanges pour booster votre insertion pro et découvrir de nouvelles opportunités !

LUNDI 9 FÉVRIER (18H30-20H)

La physique est la science qui explore et tente de comprendre l’univers, depuis l’infiniment petit avec la physique quantique et la physique des particules, jusqu’à l’infiniment grand avec la cosmologie et la relativité générale. La physique nous fournit aussi les outils pour analyser le monde qui nous entoure et la méthode pour interpréter et comprendre ce que nous observons.

Astronomie, aérospatial, environnement, santé, énergie, climat, transports, arts, sports, loisirs, industrie, numérique, réseaux, recherche fondamentale, enseignement, la physique est présente partout. Le physicien est donc présent dans de très nombreux métiers sans pour autant que cela n’apparaisse dans l’intitulé du métier. Les métiers de la physique sont très diversifiés et de nouveaux métiers en lien avec la physique et les grands enjeux sociétaux apparaissent sans arrêt.

### Au programme

Venez découvrir certains de ces métiers et les parcours des professionnels qui les exercent lors de la table ronde « Les métiers de la physique »

**En présence de :**

* Anaïs BARATEAU – Physicienne médicale – Centre Eugène Marquis. Diplômée du M2 physique médicale de l’Université de Grenoble puis du Diplôme de Qualification en Physique Radiologique et Médicale.

* Lucien LEMAIRE – Physicien médical – Centre Eugène Marquis. Diplômé du Master physique fondamentale et applications parcours physique médicale de l’Université de Rennes puis du Diplôme de Qualification en Physique Radiologique et Médicale.

* Marwan ES SAYEH – Chef de projet performance industrielle – Lactalis. Diplômé du Master physique fondamentale et fpplications parcours photonique de l’Université de Rennes.

* Jérémy POTET – Chercheur en Photonique – Orange Labs. Diplômé du Master physique fondamentale et applications parcours photonique de l’Université de Rennes. Thèse de Doctorat CIFRE entre Orange Lannion et l’Institut Foton à Lannion.

* Marin COR – DGA

* Lise MORICE – 4ème année de thèse – Institut FOTON – CNRS – Université de Rennes – INSA Rennes. Diplômée du Master 2 physique fondamentale et fpplications parcours photonique de l’Université de Rennes.

Cette table ronde sera suivie d’un temps convivial autour d’un apéritif.

Ce webinaire se déroule le lundi 9 février de 18h30 à 20h dans l’amphi A du bâtiment 2A (Campus de Beaulieu).

