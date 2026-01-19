Les Pro’Talks du SOIE / Les métiers de la santé numérique Amphi A / Université de Rennes 1 – Campus de Beaulieu Rennes Lundi 2 février, 18h30 Ille-et-Vilaine

LUNDI 2 FÉVRIER (18H30-20H)

À l’ère du numérique, la santé se transforme grâce à des avancées technologiques majeures qui promettent d’améliorer l’efficacité et l’accessibilité des soins. Les innovations se développent à un rythme sans précédent, regroupant autant la robotique, l’intelligence artificielle, que la médecine personnalisée. La santé numérique, soutenue par un portage politique fort, est un secteur en pleine expansion. L’objectif est de passer d’une médecine curative à une médecine prédictive et personnalisée, en intégrant les outils numériques au quotidien.

Le numérique transforme également en profondeur tous les métiers du soin et offre de plus en plus d’opportunités d’emploi notamment aux experts en nouvelles technologies. Les métiers de la e-santé sont nombreux et variés. Ingénieur en e-santé, data analyst, chef de projet ou de produit e-santé, expert en cybersécurité, Ingénieur en e-santé, technicien en robotique médicale, développeur d’applications de santé.., ces métiers nécessitent à la fois des compétences techniques spécifiques au numérique et une connaissance des enjeux et besoins du secteur de la santé.

### Au programme

Venez découvrir certains de ces métiers et les parcours des professionnels qui les exercent lors de la table ronde « Les métiers de la santé Numérique »

**En présence de :**

* Yvonne SCUILLER – Postdoctoral Researcher – Institut de Recherches Servier. Diplômée d’un master mathématiques parcours calcul scientifique et modélisation à l’Université de Rennes. Doctorat en immunologie spécialité bio-informatique à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest).

* Benjamin MERCAT – Staff engineer computer vision (Recherche et Développement) – Stryker. Diplômé d’un master mécanique et sciences pour l’ingénieur parcours modélisation et calcul scientifique à l’Université de Rennes. Doctorat en physique, traitement du signal, modélisation à l’Université de Rennes.

* Carlos SOSA MARRERO – Maitre de Conférence – ISTIC – LTSI – Université de Rennes. Diplômé du Master mathématiques et applications, parcours calcul scientifique et modélisation de l’Université de Rennes. Doctorat spécialité signal, image, vision au LTSI, Université de Rennes.

* Morgane PIERRE-JEAN – Ingénieure de Recherche- Data Scientist – Responsable exploitation des données de l’EDS – LTSI Equipe DOMASIA – CHU de Rennes. Diplôme d’Ingénieur de l’ENSAI, filière biostatistique et en parallèle M2 Statistiques et Analyse de l’information à l’Université de Rennes. Doctorat en Statistiques appliquées à la génomique à l’Université d’Evry- Paris Saclay.

* Rozanne ROCHA – Ingénieur Application Solution Informatique (DPI services critiques) – Philips Healthcare.

Cette table ronde sera suivie d’un temps convivial autour d’un apéritif.

Ce webinaire se déroule le lundi 2 février de 18h30 à 20h dans l’amphi A du bâtiment 2A (Campus de Beaulieu).

### Retrouvez les replays des précédentes tables rondes

