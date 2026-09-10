Informations pratiques

Les Pro’Talks du SOIE / Les métiers et concours des Finances Publiques Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 Rennes Mardi 15 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

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**MARDI 15 SEPTEMBRE (18H-19H)**

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Le SOIE et la Faculté des Sciences Economiques vous invitent pour une conférence de présentation des métiers de la DGFIP (direction générale des Finances publiques) et des concours et notamment celui d’inspecteur des finances publiques.

### Au programme

**> Une présentation des missions et des métiers exercés à la DGFIP (Direction générale des Finances publiques), des modes de recrutement, et des déroulements de carrière.**

**> Le témoignage du parcours des intervenants : Marie Gilet, inspectrice principale des Finances publiques et Julie Roland-Stempezynski, inspectrice des Finances publiques.**

La présentation sera suivie d’un temps de questions/réponses.

La direction générale des Finances publiques est une direction du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Elle compte près de 95 000 agents et offre plus de 50 métiers dans des domaines variés. Du prélèvement de l’impôt aux mesures de soutien aux entreprises, les Finances publiques pilotent les grands projets qui structurent la vie économique du pays. Citoyens, entreprises, collectivités…les Finances publiques soutiennent et accompagnent tous les acteurs et mettent leur savoir-faire en faveur de l’intérêt général.

_**Plus de 50 métiers très différents aux Finances publiques :**_

* Élaboration de la législation fiscale

* Calcul et recouvrement de l’impôt

* Lutte contre la fraude

* Tenue des comptes de l’État et des collectivités locales

* Conseil et expertise économique et financière des projets publics

* Soutien aux entreprises en difficultés

* Gestion du patrimoine immobilier de l’État

* Ressources humaines

* Formation professionnelle

* Contrôle de gestion

* Informatique (2è plus grand système d’information de l’État)

* Et bien d’autres…

### Les atouts d’une carrière à la DGFIP

> La possibilité d’exercer des métiers très différents au cours de sa carrière.

> Des rémunérations attractives (2 300 euros nets minimum par mois pour un inspecteur des Finances publiques) et des évolutions de carrière attrayantes.

> Une administration moderne au cœur de l’action publique (facturation électronique, recours à l’intelligence artificielle, prélèvement à la source, fonds de solidarité, …).

### Vous souhaitez en savoir plus ?

[**> INSCRIVEZ-VOUS A LA CONFERENCE <**](https://forms.cloud.microsoft/e/DT7c6j7Qa2) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-09-15T18:00:00.000+02:00 Fin : 2026-09-15T19:00:00.000+02:00 1 https://forms.cloud.microsoft/e/DT7c6j7Qa2 Faculté des Sciences Économiques - Bâtiment 2 - Amphi 4 7 place hoche Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

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