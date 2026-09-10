Les Protestants de Châtillon sur Loire – Quatre siècles d’histoire, Espace Culturel de Châtillon sur Loire, Châtillon-sur-Loire

Informations pratiques

Les Protestants de Châtillon sur Loire – Quatre siècles d’histoire Samedi 19 septembre, 18h00 Espace Culturel de Châtillon sur Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

En septembre, mois des Journées Européennes du Patrimoine, l’Espace culturel essaie chaque année de vous faire découvrir un nouveau pan de notre histoire et de notre patrimoine.

Grâce à l’association Castellio, Guy Brucy et Christophe Joneau nous feront partager l’histoire passionnante et souvent méconnue des protestants de Châtillon, qui durant quatre siècles, en ont fait une véritable place forte du protestantisme.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir samedi 19 septembre à 18 heures pour l’inauguration.

Et parce que le patrimoine se découvre aussi en musique et en poésie, la soirée se poursuivra avec un concert de Tempo « La voix des insurgés », une veillée chez Agrippa d’Aubigné (à 19 heures au Temple, situé juste en face de l’Espace culturel).

Espace Culturel de Châtillon sur Loire 47 rue Franche 45360 Châtillon sur Loire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 31 99 66

En septembre, mois des Journées Européennes du Patrimoine, l’Espace culturel essaie chaque année de vous faire découvrir un nouveau pan de notre histoire et de notre patrimoine.

©espace culturel chatillon sur loire