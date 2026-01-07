Les protestants et Nantes – Une minorité au cœur d’une ville portuaire – Charles NICOL Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-20 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Par l’Édit éponyme, Nantes est indissolublement liée aux protestants français, alors que ces derniers n’y ont représenté qu’une infime minorité. Pourtant, cette communauté aura joué un rôle éminent dans le développement industriel et portuaire de Nantes et de son estuaire, avec la création de l’avant-port de Saint-Nazaire et ses chantiers navals. Les armateurs et commerçants protestants comprennent la nécessité de se tourner vers une économie placée sous le signe de la révolution industrielle. Fortes de réseaux tissés dans l’Europe du Refuge, des dynasties familiales vont investir dans l’industrie métallurgique ou alimentaire. C’est sans doute pourquoi, tout au long du XIXe siècle, la surreprésentation protestante est marquante dans les lieux de pouvoir : à la chambre de commerce, ou bien encore à la mairie de Nantes. Charles Nicol est docteur en théologie protestante et histoire contemporaine. Il est l’auteur de « Les protestants et Nantes – Une minorité au cœur d’une ville portuaire » aux Presses Universitaires de Rennes, 2024 – Le livre sera proposé à la dédicace en fin de séance.

Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes 44000

