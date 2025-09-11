Les p’tites aiguilles à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Envie de papoter tout en faisant chauffer vos aiguilles ? Que vous soyez pro de la couture, as du tricot ou simple curieux prêt à vous lancer, l’atelier Les P’tites Aiguilles a repris à L’Escalier !

Chaque jeudi de 14h à 16h, on se retrouve autour des machines à coudre, des pelotes de laine et de beaucoup de bonne humeur. Pas besoin d’être expert l’idée, c’est d’apprendre ensemble, de partager ses astuces et de repartir avec la fierté d’avoir créé de ses mains.

Mais ce n’est pas tout pour celles et ceux qui préfèrent manier le fil après la journée de travail, des sessions spéciales en soirée sont prévues un jeudi sur deux à 18h30

Petite précision importante pensez à venir avec votre matériel (machine, aiguilles, laine, tissu, ciseaux… bref, votre kit de super créatif). .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org

