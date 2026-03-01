Les p’tites bêtes du cours d’eau Le Faouët
Début : 2026-03-25 14:30:00
fin : 2026-03-25 16:30:00
2026-03-25
Dans le cadre de l’événement “Scorff au naturel”, organisé par Lorient Agglomération, accompagnés d’une animatrice nature et équipés de filets, boîtes loupe et fiches d’identification, partez à la découverte du monde des petits êtres vivants qui peuplent nos cours d’eau larves d’insectes, invertébrés aquatiques, poissons essentiels à l’équilibre de nos écosystèmes. Ils n’auront plus de secret pour vous ! .
Auberge de Pont-Calleck Le Faouët 56240 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
