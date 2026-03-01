Les p’tites bêtes du cours d’eau

Auberge de Pont-Calleck Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 16:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Dans le cadre de l’événement “Scorff au naturel”, organisé par Lorient Agglomération, accompagnés d’une animatrice nature et équipés de filets, boîtes loupe et fiches d’identification, partez à la découverte du monde des petits êtres vivants qui peuplent nos cours d’eau larves d’insectes, invertébrés aquatiques, poissons essentiels à l’équilibre de nos écosystèmes. Ils n’auront plus de secret pour vous ! .

Auberge de Pont-Calleck Le Faouët 56240 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les p’tites bêtes du cours d’eau Le Faouët a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan