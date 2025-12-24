Les p’tites bobines film surprise, Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Les p’tites bobines film surprise

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

Cette fois-ci, le thème sera Noël !

Pour les enfants à partir de 3 ans.

Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque

Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos à 10h30.

Durée 1h30 .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les p’tites bobines film surprise

L’événement Les p’tites bobines film surprise Tarnos a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Seignanx