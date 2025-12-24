Les p’tites bobines film surprise, Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Les p’tites bobines film surprise, Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos vendredi 2 janvier 2026.
Les p’tites bobines film surprise
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Cette fois-ci, le thème sera Noël !
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque
Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos à 10h30.
Durée 1h30 .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
