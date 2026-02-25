Les p’tites bobines film surprise Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Les p’tites bobines film surprise

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Une séance dédiée aux plus jeunes, pour partir à l’aventure avec une petite fille et son chien !

3-6 ans Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque

Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos à 10h30.

Durée 1h .

