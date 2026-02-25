Les p’tites bobines film surprise Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Les p’tites bobines film surprise Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mardi 7 avril 2026.
Les p’tites bobines film surprise
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Une séance dédiée aux plus jeunes, pour partir à l’aventure avec une petite fille et son chien !
3-6 ans Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque
Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos à 10h30.
Durée 1h .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
