Les p’tites causeries par Jean-Pierre Leconte Pass’Temps Malestroit

Pass’Temps 5-7 rue Sainte Anne Malestroit Morbihan
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-11-15
2025-10-18 2025-11-15 2026-03-14
Si on causait histoire du pays? Jean-Pierre Leconte, architecte du patrimoine, a sillonné le pays et en connait un rayon sur les chapelles et autres trésors de notre patrimoine.
Orateur passionné et passionnant, embarquez pour des explorations thématiques et accessibles à tous.
Samedi 18 octobre à 14h les chapelles
Samedi 15 novembre à 14h le manoir de Launay
Samedi 14 mars à 14h l’inventaire du Patrimoine
Au Pass’temps, 5-7 rue Sainte Anne à Malestroit
Gratuit, sur réservation au 02 97 75 18 15 ou passtemps@malestroit.bzh .
