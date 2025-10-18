Les p’tites causeries par Jean-Pierre Leconte Pass’Temps Malestroit

Pass’Temps 5-7 rue Sainte Anne Malestroit Morbihan

Si on causait histoire du pays? Jean-Pierre Leconte, architecte du patrimoine, a sillonné le pays et en connait un rayon sur les chapelles et autres trésors de notre patrimoine.

Orateur passionné et passionnant, embarquez pour des explorations thématiques et accessibles à tous.

Samedi 18 octobre à 14h les chapelles

Samedi 15 novembre à 14h le manoir de Launay

Samedi 14 mars à 14h l’inventaire du Patrimoine

Au Pass’temps, 5-7 rue Sainte Anne à Malestroit

Gratuit, sur réservation au 02 97 75 18 15 ou passtemps@malestroit.bzh .

