Les p’tites choses de la vie Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Les p’tites choses de la vie

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Représentation théâtrale par la troupe Seul(s) en scène .

Au royaume de l’absurdie, la vie serait-elle éternelle ? Et la vie, c’est quoi ?

Un spectacle pour entendre le bruit du silence, celui des corps qui se racontent, éternellement.

Dans ce spectacle, les p’tites choses de la vie se disent, se chuchotent et se dansent … Poétiquement

Avec Sylvie ANGER, Véronique CARDIN, Adrien LE QUINQUIS, Sylvia LOPEZ.

Mise en scène Camille LOPEZ .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 45 38 04

