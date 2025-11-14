Les p’tites choses de la vie Théâtre Chateaubriand Saint-Malo
Les p’tites choses de la vie Théâtre Chateaubriand Saint-Malo vendredi 14 novembre 2025.
Les p’tites choses de la vie
Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Représentation théâtrale par la troupe Seul(s) en scène .
Au royaume de l’absurdie, la vie serait-elle éternelle ? Et la vie, c’est quoi ?
Un spectacle pour entendre le bruit du silence, celui des corps qui se racontent, éternellement.
Dans ce spectacle, les p’tites choses de la vie se disent, se chuchotent et se dansent … Poétiquement
Avec Sylvie ANGER, Véronique CARDIN, Adrien LE QUINQUIS, Sylvia LOPEZ.
Mise en scène Camille LOPEZ .
Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 45 38 04
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les p’tites choses de la vie Saint-Malo a été mis à jour le 2025-11-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel