Les p’tites choses de la vie Maison de quartier de La Madeleine Saint-Malo

Les p’tites choses de la vie

Maison de quartier de La Madeleine Avenue des Comptoirs Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:15:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Culture dans tous ses quartiers Les p’tites choses de la vie Théâtre

Par la troupe Seul(s) en scène.

Pièce inspirée du Roi se meurt d’Eugène Ionesco, mise en scène Camille Lopez.

Au royaume de l’absurdie, la vie serait-elle éternelle ? Et la vie c’est quoi ? Un spectacle pour entendre le bruit du silence, celui des corps qui se racontent éternellement. Dans ce spectacle, les p’tites choses de la vie se disent, se chuchotent et se dansent … poétiquement.

Entrée gratuite Sans réservation Places limitées .

Maison de quartier de La Madeleine Avenue des Comptoirs Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 58 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les p’tites choses de la vie Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-24 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel