Les p’tites découvertes : l’univers de l’auteur illustrateur Chris Haughton Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 18 février, 10h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

La bibliothèque vous invite à une animation-découverte des albums incontournables de Chris Haughton. Curiosité et petites surprises sont au rendez-vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-18T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T11:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 02 23 62 26 40



