Les p’tites découvertes : l’univers de l’auteur illustrateur Chris Haughton, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Les p’tites découvertes : l’univers de l’auteur illustrateur Chris Haughton Mercredi 18 février, 10h30 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T11:30:00+01:00

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 40 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 40 »}]

La bibliothèque vous invite à une animation-découverte des albums incontournables de Chris Haughton. Curiosité et petites surprises sont au rendez-vous ! animation découverte