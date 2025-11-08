Les P’tites flambées d’Autheuil concert Les Récolteurs Le Bourg Tourouvre au Perche

Les P’tites flambées d’Autheuil concert Les Récolteurs

Le Bourg AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Autheuil patrimoine vous propose une nouvelle édition des petites flambées su la colline d’Autheuil autour de la cheminée, avec un concert des Récolteurs plongée dans la musique d’outre atlantique avec une ode aux cajuns de la Louisiane, la richesse de cette culture traditionnelle et de ses chansons. Vin chaud offert. Participation libre. .

Le Bourg AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 89 74 autheuilpatrimoine@gmail.com

