Les P’tites flambées d’Autheuil, conférence sur le parler Percheron Le Bourg Tourouvre au Perche

Les P’tites flambées d’Autheuil, conférence sur le parler Percheron

Le Bourg AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Autheuil patrimoine vous propose une nouvelle édition des petites flambées su la colline d’Autheuil autour de la cheminée, avec une conférence sur le parler Percheron qui cusotte vivotte avec Florence Chaligné-Lepareur, directrice de l’Écomusée du Perche. À la découverte du parler Percheron et de ses spécificités.

Participation libre .

Le Bourg AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 89 74 autheuilpatrimoine@gmail.com

