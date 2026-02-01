Les P’tites Goules Spectacle de rue, déambulation chantée et étrange sur le thème de la mer Ducey Ducey-Les Chéris

Les P’tites Goules Spectacle de rue, déambulation chantée et étrange sur le thème de la mer

Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 19:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Les Néreïdes Fanfare vocale et métamorphose.

Femme Algue, Corail, Crabe ou Femme Poisson, Femme Proue de navire, échouées elles le sont.

Ici revenues du fond des mers pour vous étourdir de leurs chants de tant de mers parcourues.

Ici revenues pour vous enluminer de toutes couleurs glanées.

Tambours battants, glottes palpitantes, pinceaux effilés, ces sirènes n’ont pu cueillir Ulysse, mais vous ? Vous envoûteront-elles ? .

Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 19 44 contact@musique-experience.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les P’tites Goules Spectacle de rue, déambulation chantée et étrange sur le thème de la mer Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-01-29 par OT MSM Normandie BIT Genêts