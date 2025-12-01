Les P’tites Goules Théâtre du Passeur Théâtre du Passeur Le Mans

Les P’tites Goules Théâtre du Passeur

Théâtre du Passeur 88 Rue de la Rivière Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Contes | Jusqu’à 4 ans le matin, dès 5 ans l’après-midi, dès 9 ans le soir | Le temps fort conte les p’tites goules ce sont des séances de contes toutes différentes, le matin pour les tout petits et l’après-midi en famille et le soir en veillée pour adultes accompagnés de leurs plus grands dès 9 ans. Contes et comptines en ribambelle, drôlerie d’animaux, magie de l’hiver et de noël et contes traditionnels revisités. Vous retrouverez des histoires connues et inconnues pour se perdre dans la féérie de l’instant.

Découvrez le répertoire des artistes de l’art de la parole Isabelle Boisseau, Imène Sebaha, Pierre-Olivier Bannwarth et Olivier Hedin.

• Samedi 20 décembre 10h30 Voyage hivernal à la campagne 17h Voyage au coeur de l’hiver -19h30 Voyage au souffle du vent d’hiver par Isabelle Boisseau

• Dimanche 21 décembre 10h30 Voyage hivernal à la campagne 17h Voyage au coeur de l’hiver par Isabelle Boisseau-19h30 L’arbre qui plantait des contes par PO Bannwarth (public adulte)

• Lundi 22 décembre 10h30 Le rêve de p’tit Louis par Imène Sebaha 17h Plat du jour par Olivier Hedin-19h30 Les mille et une nuits par Imène Sebaha

• Mardi 23 décembre 10h30 Le rêve de p’tit Louis par Imène Sebaha 17h Plat du jour par Olivier Hedin- 19h30 Les mille et une nuits par Imène Sebaha |

3 séances par jour à 10h30 (30 min) et 17h (45 min) et 19h30 (50 à 90 min). Lieu du spectacle Théâtre du Passeur. Réservations obligatoires au 02 43 76 65 82 (possible à partir du 1er décembre). .

