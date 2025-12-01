Les p’tites histoires avec goûter de Noël Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne

Les p’tites histoires avec goûter de Noël

Médiathèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Installez-vous bien au chaud pour un moment de douceur et d’émerveillement. Des lectures d’albums et des comptines de Noël pour faire rêver les enfants, suivi d’un délicieux goûter dans une ambiance conviviale et festive.

Enfants à partir de 5 ans.

Médiathèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr

English :

Get cozy and warm for a moment of sweetness and wonder. Book readings and Christmas rhymes to get the kids dreaming, followed by a delicious snack in a friendly, festive atmosphere.

Children aged 5 and over.

German :

Machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie einen Moment der Ruhe und des Staunens. Lesungen aus Alben und Weihnachtsreime lassen die Kinder träumen, gefolgt von einem köstlichen Imbiss in einer geselligen und festlichen Atmosphäre.

Kinder ab 5 Jahren.

Italiano :

Accoglietevi al caldo per un momento di dolcezza e meraviglia. Letture di libri e filastrocche natalizie, seguite da una deliziosa merenda in un’atmosfera amichevole e festosa.

Bambini a partire dai 5 anni.

Espanol :

Póngase cómodo y calentito para disfrutar de un momento de dulzura y asombro. Lecturas de libros navideños y rimas infantiles, seguidas de una deliciosa merienda en un ambiente festivo y agradable.

Niños a partir de 5 años.

