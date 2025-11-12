Les P’tites Histoires Cossé-le-Vivien
Les P’tites Histoires
Médiathèque Cossé-le-Vivien Mayenne
Début : 2025-11-12 11:00:00
fin : 2025-11-12 11:30:00
2025-11-12
Des histoires pour tous à partir de 3 ans.
Animation dans les bibliothèques et médiathèques-ludothèques du territoire
Gratuit
Durée 30 min
Sur réservation
Cossé-le-Vivien 02 43 91 79 77 bibliothequecosselevivien@paysdecraon.fr
Renazé 02 43 12 81 60 biblioludorenaze@paysdecraon.fr
Craon et dans les autres bibliothèques 02 43 06 07 25 mediatheque@paysdecraon.fr .
Médiathèque Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 91 79 77
English :
Stories for all ages 3 and up.
German :
Geschichten für alle ab 3 Jahren.
Italiano :
Storie per tutti, dai 3 anni in su.
Espanol :
Cuentos para todos, a partir de 3 años.
