Les P’tites Histoires Cossé-le-Vivien

Les P’tites Histoires

Médiathèque Cossé-le-Vivien Mayenne

Début : 2025-11-12 11:00:00

fin : 2025-11-12 11:30:00

2025-11-12

Des histoires pour tous à partir de 3 ans.

Animation dans les bibliothèques et médiathèques-ludothèques du territoire

Gratuit

Durée 30 min

Sur réservation

Cossé-le-Vivien 02 43 91 79 77 bibliothequecosselevivien@paysdecraon.fr

Renazé 02 43 12 81 60 biblioludorenaze@paysdecraon.fr

Craon et dans les autres bibliothèques 02 43 06 07 25 mediatheque@paysdecraon.fr .

Médiathèque Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 91 79 77

English :

Stories for all ages 3 and up.

German :

Geschichten für alle ab 3 Jahren.

Italiano :

Storie per tutti, dai 3 anni in su.

Espanol :

Cuentos para todos, a partir de 3 años.

